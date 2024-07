Acordo entre Governo e sindicatos suspende greve na CP

O ministro da Infra-estruturas congratulou-se com a suspensão da greve prevista para esta quarta-feira na CP, considerando que o acordo alcançado com os sindicatos beneficia todos os trabalhadores com aumentos salariais e no subsídio de refeição.

"Os acordos alcançados com os sindicatos beneficiam todos os trabalhadores da CP - Comboios de Portugal com aumentos salariais e no subsídio de refeição", adiantou o gabinete do ministro Miguel Pinto Luz em comunicado.

A Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans) anunciou na terça-feira que a greve dos trabalhadores da empresa, que tinha sido convocada por vários sindicatos para hoje, foi suspensa depois de ter sido alcançado um acordo de princípio para aumentos salariais e regulamentação de carreiras.

"Nos termos do acordo todos os índices salariais são actualizados em mais 1,5% a partir de 1 de Agosto de 2024 e o valor do subsídio de refeição sobe para 9,20 euros", adiantou a Fectrans.

Segundo o ministério das Infra-estruturas, este acordo sobre a revisão do regulamento de carreiras dá "resposta a reivindicações dos trabalhadores", permitindo suspender uma greve que "teria forte impacto negativo na circulação de comboios e na vida dos cidadãos".

"O ministro das Infra-estruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, congratula-se com o entendimento alcançado e com o levantamento da greve" anunciada por 11 sindicatos, salientou o comunicado, ao adiantar que o acordo que já tinha sido alcançado, em 28 de Junho, entre o Governo, a CP e o Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ) alargou-se agora a outras estruturas sindicais.

Os sindicatos, que realizaram greve na segunda-feira e tinham previsto outra paralisação para hoje, referiram ainda que foi assumido neste acordo "que as novas categorias profissionais resultantes da fusão de actuais categorias são de acesso voluntário e que as mesmas se mantêm e com a garantia de progressão de carreira e com as mesmas funções".

Destacaram também que a administração da CP "aceitou implementar o acordo de 29 de Maio de 2023, unificando os prémios anuais de produtividade e revisão, para igual valor do prémio da carreira de condução, com efeitos a 1 de Agosto deste ano, sendo o próximo pagamento em Fevereiro de 2025".

"O conjunto destas organizações tem a noção que este é o acordo possível neste momento e que cria melhores condições para retomar as matérias importantes para os trabalhadores, entre as quais as tabelas salariais no sentido de as valorizar e dignificar as profissões na CP", destacaram em nota de imprensa.