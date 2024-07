Argentina, com Otamendi, perde com Marrocos num jogo de loucos

Os argentinos empataram 16 minutos depois dos noventa. Mas depois de uma invasão de campo, da interrupção da partida e do recomeço do jogo para se jogarem três minutos, o golo foi invalidado

A selecção argentina de futebol perdeu nesta quarta-feira por 2-1, frente a Marrocos, num dos jogos que deram o pontapé de saída dos Jogos Olímpicos Paris 2024. Uma partida bastante atribulada, com uma invasão de campo, uma interrupção forçada e o golo do empate argentino anulado.

Em Saint-Étienne, a selecção "albiceleste", com o central Nicolás Otamendi, do Benfica, no "onze", chegou a ter uma desvantagem de dois golos, devido a um "bis" do avançado Soufiane Rahimi, aos 45'+2' minutos e aos 51', o segundo de penálti.

Os argentinos reagiram e, aos 68 minutos, o avançado Giuliano Simeone, do Atlético de Madrid, reduziu para 2-1.

Mas foi só aos 90'+16', que a selecção "albiceleste" conseguiria igualar o marcador, ou pelo menos assim pensaram os seus jogadores, graças a um golo de Cristian Medina. Só que uma invasão de campo levou o árbitro da partida, o sueco Glenn Nyberg, a interromper o jogo.

No recomeço do jogo, o árbitro foi ver as imagens do videoárbitro e o golo de Cristian Medina acabou por ser invalidado por fora de jogo. O encontro, que acabou aos 117 minutos e com a vitória de Marrocos por 2-1.

A Argentina, uma das favoritas à medalha de ouro do torneio olímpico, tem assim zero pontos, enquanto Marrocos soma três, no Grupo B, do qual fazem também parte as selecções da Ucrânia e do Iraque.

No Grupo C, a Espanha confirmou o seu favoritismo e venceu o Uzbequistão por 2-1, graças aos golos do lateral direito Marc Pubill, do Almería, aos 29 minutos, após assistência do ex-bracarense Abel Ruiz, e de Sergio Gomez, médio da Real Sociedad, aos 62', o qual, três minutos antes, falhara a execução de um penálti.

No Parque dos Príncipes, em Paris, o Uzbequistão chegou a fazer o 1-1 no final da primeira parte, aos 45+3 minutos, através do avançado Eldor Shomurodov, jogador da Roma, de grande penalidade.

Além da Espanha e do Uzbequistão, integram o Grupo C as selecções do Egipto e da República Dominicana.