Quinta na TV: The Decameron, Bate Fado e forças especiais “pouco cavalheirescas”

Também é dia de voltar a Tell Me Everything e investigar 1001 Produtos de Limpeza.

CINEMA

Os Substitutos

Cinemundo, 11h30

Ano de 2054. Cada indivíduo vive isolado em casa, enquanto o seu substituto, um andróide com características humanas, interage através de um sistema de controlo mental. Tom Greer (Bruce Willis) é um agente do FBI que investiga um homicídio insólito: um substituto é “assassinado” e o seu original também morre. Greer terá de abandonar o seu próprio substituto, sair de casa e conferir por ele mesmo o que é verdadeiro e o que não passa de ilusão.

Adaptado da novela gráfica Surrogates, escrita por Robert Venditti e ilustrada por Brett Weldele, o filme é realizado por Jonathan Mostow.

Sete Irmãs

AMC, 22h10

Com Noomi Rapace, Glenn Close e Willem Dafoe nos papéis principais, um thriller distópico dirigido por Tommy Wirkola, que co-escreve o guião com Max Botkin.

Num futuro em que vigora a política do filho único, uma mulher morre ao dar à luz sete gémeas. O avô tem uma estratégia para as salvar: cada uma fica com o nome de um dia da semana e só pode sair à rua nesse dia. Anos depois, uma delas desaparece e tudo se precipita no caos.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare

Prime Video, streaming

Lançado este ano (sem passagem pelas salas portuguesas), é um filme de acção, espionagem e comédia ao melhor estilo de Guy Ritchie, sobre uma unidade secreta de forças especiais criada para combater as tropas nazis “utilizando apenas tácticas de combate não convencionais e pouco cavalheirescas”, descreve a sinopse. Henry Cavill, Eiza González, Alan Ritchson e Alex Pettyfer formam o elenco nuclear.

SÉRIES

Tell Me Everything

Max, streaming

Começa a segunda temporada da série dramática britânica, criada por Mark O’Sullivan, sobre a adolescência e as suas dores de crescimento, exponencialmente agravadas por problemas de saúde mental e, neste caso, também por um luto. Nos novos episódios, o protagonista (interpretado por Eden H. Davies) lida ainda com a mudança para uma nova cidade, com a universidade à porta e a perspectiva de fazer novos amigos.

The Decameron

Netflix, streaming

Estreia. O ano é 1348. Há uma pandemia em curso: a Peste Negra. Um grupo de nobres e respectivos servos saem de Florença e refugiam-se no campo para esperarem que o perigo passe, ocupando o tempo com ócio, álcool e sexo. É uma comédia negra medieval criada por Kathleen Jordan inspirada livremente no Decamerão, a colecção de contos de Giovanni Boccaccio escritos 1348 e 1353. No elenco, Zosia Mamet, Saoirse-Monica Jackson, Tanya Reynolds, Leila Farzad, Tony Hall ou Jessica Plummer.

DOCUMENTÁRIOS

1001 Produtos de Limpeza

RTP2, 22h58

Realizado por Sandrine Leleu, investiga a eficácia de produtos de limpeza dos quais nos habituámos a depender na ânsia de desinfectar as nossas casas até à última brecha – uma tendência que a pandemia veio exacerbar. Analisa as consequências para a nossa saúde, mede os impactos ambientais e oferece dicas para não cair em embustes.

Charlie Hustle & The Matter of Peter Rose

Max, streaming

Estreia. Em 1989, Pete Rose, um dos melhores jogadores da história do basebol, foi banido daquele desporto depois de se ter descoberto que apostou em jogos da modalidade, incluindo partidas em que foi protagonista como atleta ou como treinador. A sua história é contada nos quatro episódios desta série documental de Mark Monroe.

MÚSICA

IPMA - International Portuguese Music Awards 2024

RTP1, 22h44

Registo da cerimónia realizada a 4 de Maio, no Providence Performing Arts Center, em Rhode Island (EUA), correspondente à 12.ª edição dos prémios que distinguem talentos musicais luso-descendentes. Apresentada por Daniela Ruah e Ricardo Farias, contou com actuações de GNR, Bárbara Bandeira, Anjos, Ricardo Ribeiro e Alison Dasilva.

Diálogos Improváveis

RTP2, 2h22

Concerto do Coro Gulbenkian no Panteão Nacional, em Setembro de 2021, dirigido por Jorge Matta e pautado por música de Tchaikovsky, Rachmaninov, Byrd, Tallis, Weelkes, Purcell, Elgar, Holst, Brahms, Nielsen e Varèse. Em dois momentos destes Diálogos Improváveis entrou a flauta transversal de Amália Tortajada.

DANÇA

Bate Fado - Jonas & Lander

RTP2, 23h50

A criação da dupla de coreógrafos Jonas & Lander apresenta-se como “o primeiro passo para o resgate da dança que o fado perdeu”. Num espectáculo híbrido e energético, nove performers recuperam o sapatear do fado, num diálogo do corpo com a percussão, a voz e as guitarras.