Pavilhão de Portugal na Bienal de Veneza muda de espaço e de modelo de selecção

O Ministério da Cultura (MC) vai alterar o modelo de selecção da representação oficial na Bienal de Veneza. Vai também abandonar o local que nas últimas edições recebeu o Pavilhão de Portugal, o Palácio Franchetti, duas novidades anunciadas esta quarta-feira em comunicado.

Há um ano, o anterior Governo introduziu as últimas alterações ao modelo, organizado desde 20217 em redor de um concurso feito por convites e liderado pela Direcção-Geral das Artes (DGArtes). Criou uma comissão consultiva, responsável por uma primeira selecção, com a participação de alguns directores dos museus portugueses e outras instituições, alargando o concurso limitado a duas fases.

Segundo o MC, o novo modelo de selecção da representação oficial portuguesa “garante uma participação ampla” e vai já aplicar-se ao concurso para a próxima bienal, a 19.ª Exposição Internacional de Arquitectura, que decorrerá entre 10 de Maio e 23 de Novembro de 2025. A próxima bienal tem como curador geral o italiano Carlo Ratti, sob o tema “Intelligens. Natural. Artificial. Coletivo”.

Numa primeira fase, o processo de selecção permite a apresentação de candidaturas a todos os que desejam participar – através de “uma chamada à manifestação de interesse” –, “aberta a arquitectos e profissionais com ligações à área disciplinar da arquitectura”.

A representação oficial portuguesa passa a ter lugar no Fondaco Marcello, “terminado o contrato de arrendamento com o anterior espaço, o Palazzo Franchetti”, onde, até 24 de Novembro deste ano, se apresenta a exposição portuguesa na 60.ª Bienal de Artes de Veneza.

Segundo o comunicado, “o Ministério da Cultura entendeu ser necessário encontrar um novo espaço que garantisse melhores condições expositivas”, assegurando “uma localização central, junto ao Grande Canal”. Com uma área de 370 metros quadrados, a Fondaco Marcello “é constituída por dois espaços abertos e amplos num único piso térreo” e o espaço foi já ocupado por Portugal em edições anteriores da Bienal.

Serão seleccionadas três candidaturas por um grupo de trabalho composto por Ana Jarra, Ana Vaz Milheiro (crítica de arquitectura do PÚBLICO e investigadora), Diogo Passarinho, Inês Lobo e Luís Santiago Baptista, em função da “qualidade e consistência da proposta curatorial; resposta ao tema lançado pelo curador geral; curriculum vitae; apropriação do espaço do pavilhão”.

Numa segunda fase, a selecção seguirá o modelo de concurso limitado, que funcionou até aqui e foi instituído em 2017, com algumas alterações mais recentes, nomeadamente em 2023.

Foi há um ano que o MC, então liderado por Pedro Adão e Silva (actual colunista do PÚBLICO), apresentou mudanças no modelo de selecção das bienais, criando uma comissão consultiva com o objectivo de escolher os artistas ou curadores a convidar para se apresentarem ao concurso limitado. A comissão integrava também um elemento da DGArtes, entidade responsável pelo concurso, que na última edição teve uma dotação global de 385 mil euros.

As mudanças introduzidas pelo anterior Governo socialista surgiram na sequência da polémica que rodeou o concurso para representar Portugal na 59.ª Bienal de Artes de Veneza, cujos resultados foram contestados pelo curador Bruno Leitão, que propusera a artista Grada Kilomba, acusando o júri de disparidade de critérios.