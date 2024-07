Morreu John Mayall, pioneiro do blues inglês, músico que apadrinhou toda uma geração

Músico incansável, vida dividida entre estúdio e palco, foi pioneiro do blues no Reino Unido com os seus Bluesbreakers, onde lançou Eric Clapton, Jack Bruce, Mick Taylor, entre outros. Tinha 90 anos.

Era um bom cantor, na sua expressiva voz nasalada, e um multi-instrumentista hábil no piano, na guitarra e, principalmente, na harmónica. Era um compositor que, mostrando-se fiel ao blues, se expandia além dele, mas, no momento da sua morte, na Califórnia, aos 90 anos, John Mayall será principalmente recordado por aquilo que, à sua volta, fez germinar. Pioneiro dos blues britânicos, apadrinhou nos seus Bluesbreakers, nos anos 1960, um sem número de músicos que viriam a fazer história, como Eric Clapton e Jack Bruce, futuros Cream, John McVie, Peter Green e Mick Fleetwood, futuros Fleetwood Mac, ou Mick Taylor, futuro Rolling Stones.

A morte de Mayall foi anunciada na página de Instagram do músico. “Os problemas de saúde que forçaram John a pôr fim à sua épica carreira em digressão conduziram por fim à paz para um dos maiores guerreiros da estrada do mundo”. Mayall, que despertou para o blues, a sua paixão de sempre, ao ouvir a colecção de discos de 78 rpm do pai, foi uma das maiores figuras da cena britânica dos anos 1960, sempre activo, sempre em concerto ou no estúdio, sempre atento aos novos nomes que se destacavam nos palcos dos clubes.

“Muito triste saber do falecimento de John Mayall. Foi um grande pioneiro do blues britânico e tinha um olho maravilhoso para jovens músicos talentosos, incluindo Mick Taylor, que me recomendou após a morte de Brian Jones, inaugurando uma nova era para os Stones”, escreveu Mick Jagger na sua conta no X (antigo Twitter), fazendo eco daquilo que reconhecerão todos os músicos britânicos da sua geração, que viam em Mayall um conhecedor profundo do blues que tanto admiravam e alguém capaz de o assimilar e transpor para o contexto inglês da década de 1960.

A sua longuíssima carreira de estúdio, iniciada em 1966 com o histórico Blues Breakers With Eric Clapton, teve o seu ponto final em 2022, com The Sun is Shining Down, editado quando John Mayall contava 87 anos.