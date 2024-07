Nas fotografias de Fausto Giaccone a Reforma Agrária é uma festa

Muitos dos protagonistas das ocupações no Couço a 31 de Agosto de 75 já morreram, mas a memória desse dia ficou, tal como as fotografias de Fausto Giaccone, agora expostas no Panteão Nacional.

Maria Emília Simões está em primeiro plano, a olhar directamente para a câmara. Fausto Giaccone fotografa-a de sorriso aberto e boneca na mão. Ela acabava de entrar com os pais e outros habitantes da freguesia do Couço na casa da Herdade do Sol Posto em dia de ocupação de latifúndios no Ribatejo. “A terra a quem a trabalha” era palavra de ordem da Reforma Agrária que naquele 31 de Agosto de 1975 os levara a tomar várias propriedades na região, quase até se fazer noite.