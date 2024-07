A vida é uma festa – e Action Bronson continua a celebrá-la

Há muitas imagens de Action Bronson na nossa cabeça. A do corpulento bon vivant apaixonado por sabores (comida tailandesa, cachorros quentes, azeites, vinhos naturais, o que vier) do programa televisivo Fuck, That’s Delicious. A do corpulento a perder corpo, quilos atrás de quilos, no ginásio, rei da automotivação. A do rapper de voz grave, com gravilha, comparada à de Ghostface Killah, fornecendo doses generosas de gabarolice, surrealismo, carisma, carisma, carisma. Com o norte-americano, a vida é a arte – e vice-versa. E tudo é uma festa, tudo é hilariante.

