Extinto incêndio que deflagrou no edifício Amoreiras Plaza, em Lisboa

Foi extinto o incêndio que deflagrou ao final da tarde desta terça-feira no edifício Amoreiras Plaza, em Lisboa. O sinistro terá começado na cozinha de um café na zona comercial do complexo, com o fumo a chegar à garagem, ao ginásio Holmes Place e aos escritórios dos pisos superiores. Ninguém terá ficado ferido.

Pelas 18h40, a Autoridade Nacional de Protecção Civil indicava a presença de 24 bombeiros auxiliados por cinco veículos no local.

O Amoreiras Plaza encontra-se nas imediações do Centro Comercial Amoreiras, sendo autónomo deste, na zona de Campo de Ourique.