Faltam medicamentos para diabetes e obesidade. Porquê?

A elevada procura de medicamentos para a diabetes e obesidade em Portugal e na Europa tem provocado dificuldades de abastecimento.

A Agência Europeia do Medicamento diz que há uma grande procura destes medicamentos desde 2022 e que as limitações relacionadas com o seu fabrico ajudam a explicar esta escassez em toda a União Europeia. Mas não só.

A agência acrescenta que a sua utilização na perda de peso por razões estéticas, por pessoas sem obesidade, aumenta a sua procura. Este crescimento da procura atrai a actividade criminosa e cria o risco de entrada no mercado de produtos falsificados, com as naturais consequências para a saúde pública.

Os principais fabricantes, por seu lado, dizem que estão a trabalhar 24 horas por dia e sete dias por semana, de modo a garantir o fornecimento contínuo do medicamento e a reduzir o impacto da sua ausência nas pessoas sujeitas a tratamento.

Que medicamentos são estes e porque é que estão em falta? O que se sabe sobre os novos medicamentos que surgiram, entretanto, e quando é que eles chegam a Portugal. Neste episódio, a jornalista do PÚBLICO Filipa Almeida Mendes, autora do livro Vou Emagrecer. Os medicamentos para a diabetes que estão a revolucionar a perda de peso, ajuda-nos a obter respostas para estas questões.