Exame da 2.ª fase de Biologia e Geologia: veja aqui a prova e os critérios de correcção

O Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) já divulgou o enunciado e os critérios de correcção do exame de Biologia e Geologia do 11.º ano.

pdf Enunciado do exame da 2.ª fase de Biologia e Geologia de 2024 Descarregar

Na 1.ª fase de exames, a média a Biologia e Geologia ficou abaixo do limiar dos dez valores, com 9,9, a única disciplina abaixo dessa linha entre as 25 provas sujeitas a exame. Face aos resultados obtidos no ano anterior, a descida na média foi de 1,5 valores, de 11,4 para 9,9.

pdf Critérios de correcção do exame da 2.ª fase de Biologia e Geologia de 2024 Descarregar

