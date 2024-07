Reparações históricas a Angola? “Não colocámos a questão em 40 anos; não a colocaremos nunca”, diz João Lourenço

O Presidente da República angolano, João Lourenço, recusa que o país tenha qualquer intenção de pedir reparações históricas pelo período colonial a Portugal. "Angola vai fazer 50 anos dentro de um ano. A ter que colocar [a questão da reparação histórica], por que razão só agora? Por que razão ao fim de 49 anos de independência? (...) Se durante os 49 anos nós não colocámos esta questão, não a colocaremos nunca", garantiu João Lourenço quando questionado pelos jornalistas portugueses na conferência de imprensa conjunta com Luís Montenegro, a propósito da visita oficial de três dias do primeiro-ministro português a Angola.

"Esta é uma questão um pouco igual à das fronteiras entre os países: quando esta questão é levantada, traz muita discussão e solução nenhuma", acrescentou João Lourenço, lembrando que as fronteiras vão "mudando ao longo dos tempos". O Presidente angolano deu como exemplo as linhas angolanas, que fizeram fronteira com o Reino do Congo, cujo território entretanto foi integrado no angolano. "Agora imaginem que Angola tinha a pretensão de restaurar o antigo Reino do Congo", apontou João Lourenço para insistir que estas questões "só criam conflitos", tal como a das indemnizações por questões coloniais, como seria o caso entre Portugal e Angola.

Além de que, acrescentou, os países colonizadores "não teriam nunca a capacidade real de fazer a reparação no justo valor. É impossível." E insistiu na garantia: "Da parte de Angola, tal como nunca colocámos essa questão, pensamos não a vir a colocar no futuro."

O assunto da possibilidade de uma reparação histórica foi levantada há três meses por Marcelo Rebelo de Sousa numa conversa com jornalistas estrangeiros correspondentes em Portugal e abriu uma discussão polémica, tendo o Chega até tentado abrir um processo contra o chefe de Estado por traição à pátria - que todos os restantes partidos com assento parlamentar recusaram.

Antes, o primeiro-ministro português anunciara o reforço em 500 milhões de euros da linha de crédito Portugal-Angola para as empresas portuguesas que actuam em Angola e que contava até aqui com um plafond de 2000 milhões de euros. "É também uma expressão do contributo de Portugal para a criação de infra-estruturas elementares e decisivas para alavancar o futuro de Angola. Ao mesmo tempo, é uma oportunidade de as empresas portuguesas poderem dar expressão à sua altíssima capacidade técnica e operacional da engenharia, da tecnologia portuguesa, a inovação, a investigação que muitas destas obras envolvem."

E também tornou público que entre os acordos que firmaram está a abertura de serviços do Instituto do Emprego e Formação Profissional português em Angola para dar formação a cidadãos angolanos que pretendam vir trabalhar para Portugal e para os encaminhar para vagas específicas no mercado de trabalho nacional.

Questionado sobre as novas regras para os imigrantes em Portugal, Luís Montenegro garantiu que estas não se aplicam aos cidadãos dos países de língua oficial portuguesa e que estes continuarão a ter em Portugal uma "porta preferencial".

O primeiro-ministro também salientou os 12 acordos que subscreveu com João Lourença sobre "matérias muito díspares que vão da educação à justiça, do turismo à administração pública, das finanças à cultura, da saúde à política do medicamento", entre outras. "São por isso, a expressão de que esta relação está viva e está aqui para todas as horas. A relação de Portugal com Angola e de Angola com Portugal é uma relação de todas as horas, das horas difíceis, das horas menos difíceis e das horas de sucesso."