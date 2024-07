Quatro meses, três leis: retrato de um Parlamento atípico

Desde o início da sessão legislativa, no final do mês de Março, a Assembleia da República aprovou umas escassas três leis – duas com origem no Governo. Números muito atípicos num Parlamento onde a produção legislativa costuma contar-se às dezenas e onde o executivo é, habitualmente, a principal fonte dos diplomas – e a grande distância dos partidos. Desta vez, nem uma coisa, nem outra.

