Partidos entre a crítica e o aplauso aos OK de Marcelo. Montenegro pede clarificação

Enquanto os partidos da oposição se dividiram entre a crítica à promulgação da isenção do IMT Jovem e o aplauso pelo respeito pela nova aritmética parlamentar, foi do primeiro-ministro que vieram as dúvidas sobre o que representa esta promulgação. Em visita oficial a Angola, Luís Montenegro avisou ser preciso saber onde o Governo deverá abdicar de despesa ou onde poderá ir buscar a receita perdida com estas medidas. O primeiro-ministro defendeu mesmo que PS e Chega deviam “clarificar” o sentido do novo regime do IRS, não esclarecendo quando irá publicar as novas tabelas de retenção.

