Marcelo promulga a abolição das portagens nas ex-Scut a partir de 2025

O Presidente da República decidiu promulgar a abolição das portagens nas ex-Scuts (auto-estradas sem custos para os utilizadores) a partir de 2025.

Numa nota publicada no site da Presidência, o chefe de Estado indica que, a par de outros seis decretos da Assembleia da República, decidiu promulgar o "decreto que elimina as taxas de portagem nos lanços e sublanços das auto-estradas do interior e em vias onde não existam alternativas que permitam um uso com qualidade e segurança".

O decreto decorre de uma proposta do PS — cujo texto final foi aprovado pelo Parlamento com a abstenção da IL e os votos contra do PSD e do CDS, tal como já acontecera na generalidade — e visa abolir as portagens do interior e do Algarve na A4, A13 e 13-1, A22, A23, A24, A25 e A28 a partir de 1 de Janeiro do próximo ano.

Segundo os socialistas, a medida tem um custo estimado pelos socialistas de 157 milhões de euros. Já o Governo estima que o impacte orçamental seja de 185 milhões de euros em 2025 e de 1,5 mil milhões de euros até ao prazo final das concessões em 2040. Os partidos que apoiam o Governo da AD, PSD e CDS, tinham recomendado apenas uma redução gradual destas portagens, que foi chumbada por PS, Chega e PCP.

Este foi um dos vários projectos que a oposição, e o PS em particular, conseguiu aprovar contra a vontade do Governo, tal como aconteceu com a redução do IRS.