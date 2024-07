Frutuoso de Melo: “Não houve qualquer tratamento de favor por parte da Presidência”

Fernando Frutuoso de Melo, chefe da Casa Civil da Presidência da República, garantiu, na sua audição na comissão parlamentar de inquérito (CPI) , que “não houve qualquer tratamento de favor” por parte da Presidência da República no caso das gémeas tratadas com o medicamento Zolgensma, no Hospital Santa Maria.

O chefe da Casa Civil fala, aliás, em “cuidados acrescidos”, tomados “deliberadamente” por si, para evitar suspeitas sobre um eventual tratamento de favor.

Frutuoso de Melo referia-se ao email do filho do Presidente da República, Nuno Rebelo de Sousa, reenviado para o chefe de gabinete de António Costa, um “procedimento padrão”. Ao enviar o email para o executivo, o chefe da Casa Civil omitiu a identificação de Nuno Rebelo de Sousa para que não fosse entendido como uma forma de “pressão”. Foi esta a "única diferença" no tratamento que recebeu o filho do Presidente da República, sublinhou.

Na sua audição na comissão de inquérito, Fernando Frutuoso de Melo assumiu “algum desconforto” pelo pedido de ajuda ter sido feito pelo filho do Presidente da República. Por isso mesmo, omitiu a identidade de Nuno Rebelo de Sousa quando remeteu o caso para o Governo, numa situação em que se sente “preso por ter cão e por não ter”, uma vez que, a falta de remetente poderia sugerir que o email ​seria da própria Casa Civil.

“Não houve da nossa parte qualquer intervenção para que a decisão do hospital [de administrar o medicamento Zolgensma às gémeas] tenha sido esta ou aquela”, assegurou o chefe da Casa Civil.

João Almeida, deputado do CDS, perguntou a Fernando Frutuoso de Melo qual seria a intenção do filho do Presidente quando, no primeiro email que enviou ao pai, se queixou da burocracia em Portugal e pediu uma "ajuda maior".

Em resposta, Frutuoso de Melo afirmou que Nuno Rebelo de Sousa "não teve a resposta que esperava" e sublinhou que não conhece "as motivações" de Nuno Rebelo de Sousa para se ter envolvido no caso.

Na sua intervenção inicial, Frutuoso de Melo começou por apresentar uma cronologia dos emails recebidos pela Casa Civil, vindos de Nuno Rebelo de Sousa.

O primeiro email, datado de 21 de Outubro de 2019, é enviado por Nuno Rebelo de Sousa para o pai, a quem pergunta se "pode ajudar" as duas crianças a receberem o tratamento.

Marcelo Rebelo de Sousa reenviou o email do filho para Frutuoso de Melo, perguntando se Maria João Ruela, consultora da Casa Civil para os Assuntos Sociais, poderia ver de que se tratava.

Depois de ter recebido a comunicação, Maria João Ruela contactou o filho de Marcelo Rebelo de Sousa, de forma a obter mais detalhes sobre a situação.

Seguiram-se três emails de Nuno Rebelo de Sousa para a Casa Civil, um a 23 de Outubro, outro a 24 – em que o empresário questiona se não se pode fazer nada para “acelerar” o processo – e um último a 29 de Outubro, a que Frutuoso de Melo respondeu que “a prioridade é dada aos casos que estejam a ser tratados em hospitais portugueses”.

A 31 de Outubro de 2019 o assunto foi enviado para o executivo e Nuno Rebelo de Sousa foi informado de que aquela era uma decisão médica e que cabia ao Hospital tomá-la. Segundo Frutuoso de Melo, acabou aí a intervenção da Presidência da República e “não houve nenhum tratamento de favor” por o caso ter sido sinalizado pelo filho do Presidente. "Para nós, o dossier acabou aí", disse.

​O chefe da Casa Civil referiu que há legislação que o obriga a enviar todas as petições de cidadãos às entidades competentes, argumentando que a lei não lhe permite “arquivar ou não responder a um pedido de cidadão”.

Frutuoso de Melo considerou ser “frequentíssimo” Marcelo Rebelo de Sousa reenviar emails que recebe no seu endereço pessoal para a Casa Civil, como aconteceu com o primeiro email de Nuno Rebelo de Sousa.

Já sobre outros contactos do filho do Presidente da República com a Casa Civil, Frutuoso de Melo afirmou que não pode “jurar que tenha sido o único, mas foi o mais relevante”.