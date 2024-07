BE quer faltas justificadas para quem tem endometriose e lamenta naturalização da dor

O Bloco de Esquerda vai dar entrada, esta terça-feira, a um projecto de lei na Assembleia da República que prevê a criação do direito à falta justificada para mulheres e jovens que sofrem de endometriose, uma doença crónica que, entre outras coisas, provoca dores menstruais intensas e afecta 10% das mulheres em idade fértil, ou adenomiose, que também pode provocar dores incapacitantes. A deputada Marisa Matias lamenta, em declarações ao PÚBLICO, a “invisibilidade” a que estão sujeitas as pessoas diagnosticadas com endometriose e a “naturalização da dor relacionada com a saúde sexual e reprodutiva das mulheres”.

