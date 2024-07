Do coqueiro ao Brat: o que significam os memes com Kamala Harris?

“You think you just fell out of a coconut tree?”, ou, em português, “Achas que acabaste de cair de um coqueiro?”. É esta a pergunta feita por Kamala Harris em 2023 que se tem espalhado pelo Tik Tok e X e dado azo a vários memes.

Kamala Harris está nas bocas do mundo, e não se deve apenas ao facto de ser a mais provável sucessora de Joe Biden na representação do Partido Democrata às eleições presidenciais dos Estados Unidos.

Uma onda de memes com base em momentos humorísticos da democrata tem assolado as redes sociais, algo que pode vir a tornar-se valioso na sua campanha, com uma aproximação clara à geração Z.

Mas, afinal, de onde vieram o coqueiro, o "brat", o amor pelos diagramas de Venn ou a versão desafinada de Wheels on the Bus?

“Achas que caíste de um coqueiro?”

Em Maio de 2023, Harris discursava num evento da Casa Branca sobre a criação de oportunidades educacionais e económicas para os latino-americanos. A candidata enfatizou a necessidade de foco nos mais jovens, ao mesmo tempo que defendeu a tentativa de compreender a comunidade ampla à sua volta.

É neste seguimento que surge o exemplo da mãe de Harris, Shyamala Gopalan Harris, que também fazia questão de lembrar aos filhos a necessidade de estarem cientes do contexto em que nasceram.

"Ela dizia-nos: Não sei o que é que se passa convosco, jovens. Achas que caíste de um coqueiro?”, contou, na altura, Harris, acrescentando, após soltar uma risada profunda, que "tu existes no contexto no qual vives e do que veio antes de ti".

what we need up there right now is a professional yapper, someone tap her in pic.twitter.com/BwJAamwTj0 — reid ???? (@thereidfeed) June 28, 2024

Seja pela risada forte, ou pelos gestos cómicos, a frase, que tinha como objectivo passar a ideia de que todos os imigrantes fazem parte de uma história mais longa que define quem eles são, foi transformada num meme bastante sonante após o debate de Biden com Trump em Junho, que provocou pânico sobre a sua capacidade de concorrer à reeleição.

Nas 24 horas desde o anúncio da desistência de Biden, as pesquisas no Google por "coqueiro" aumentaram drasticamente.​

O meme do emoji de coco ganhou tanta força que até mesmo representantes eleitos — como o governador do Colorado, Jared Polis, o senador do Havai Brian Schatz e o governador do Illinois JB Pritzker — se juntaram a ele. ​

Madam Vice President, we are ready to help. pic.twitter.com/y8baSx44FL — Brian Schatz (@brianschatz) July 22, 2024

Brat, diagramas de Venn e Wheels on the Bus

Os memes que marcam a campanha de Kamala Harris parecem ter caído de um coqueiro, ganhando cada vez mais presença nas redes sociais e passando por outros momentos caricatos da candidata.

Charli XCX, cantora britânica cuja presença online tem estado ao rubro desde o lançamento do álbum “Brat”, juntou-se aos apoiantes da candidata ao publicar na aplicação X “kamala IS brat”, o que suscitou outros memes com pessoas a utilizarem camisolas verde néon (cor característica do álbum e, alegadamente, do Verão de 2024) a dizer “Kamala”.

BRAT Kamala shirts already on Fire Island. The gays move SO FAST pic.twitter.com/Zq3e9yctzv — Michael Del Moro (@MikeDelMoro) July 21, 2024

Outros momentos, como uma versão curta de Wheels on the Bus cantada de forma desafinada pela candidata ou vídeos de Harris a declarar o seu amor por diagramas de Venn, também têm feito furor pela sua forma de agir mais natural e "acessível".

REMINDER: Kamala Harris LOVES Venn Diagrams pic.twitter.com/z9FIdQ7pa9 — HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) July 4, 2024

À NBC News, Marianna Pecora, directora de comunicação do grupo de defesa política Voters of Tomorrow, destinado à geração Z, disse que os momentos virais não são apenas para entreter, mas que também indicam um apoio mais amplo a Harris, principalmente entre os jovens que às vezes se sentem distantes dos candidatos presidenciais.

“Não acho que alguém vá necessariamente fazer memes para chegar à presidência", esclarece Pecora, de 20 anos. "Mas acho que ser capaz de tornar esta eleição em algo divertido e emocionante, e algo que está a infiltrar-se nos feeds das pessoas e, portanto, nas suas vidas quotidianas, só pode ser uma coisa boa".