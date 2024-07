Comissão Europeia abre mil vagas para estágios remunerados em Administração e Tradução

Se falas três línguas e tens interesse em questões europeias já te podes candidatar aos estágios remunerados do programa Blue Book, promovido pela Comissão Europeia, nas áreas da Tradução e Administração. Há mil vagas disponíveis até 30 de Agosto com um salário de 1376 euros. Os estágios são nos diferentes serviços e agências da Comissão Europeia, em Bruxelas, na Bélgica, mas também é possível que o trabalho aconteça no Luxemburgo ou noutros países da União Europeia.

As vagas estão abertas para todos os cidadãos europeus e há lugares reservados para quem não pertence à UE. Não há limite de idade. É obrigatório os candidatos terem uma formação académica de três anos e nunca terem trabalhado mais de seis semanas em qualquer instituição, órgão ou agência da União Europeia.

Para a área administrativa é necessário dominar duas línguas oficiais europeias: inglês, francês ou alemão C1 ou C2. Para os cidadãos que não pertencem à UE, basta terem o nível C1 ou C2 de umas das três línguas.

Já na área de tradução, os candidatos terão de traduzir duas línguas oficiais europeias para a língua materna.

A rotina de um estagiário passa por participar e organizar reuniões, integrar grupos de trabalho e audiências públicas; pesquisar, redigir e editar documentos (incluindo relatórios e consultas); responder às perguntas dos cidadãos; apoiar a gestão de projectos; e traduzir, rever ou pesquisar termos técnicos da área.

As candidaturas são feitas a partir do site da Comissão e os resultados são conhecidos entre dez e 12 semanas depois, através do e-mail ou na página pessoal do site. Os estágios arrancam no início de Março do próximo ano e terminam no final de Julho.