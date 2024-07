Pelo menos 146 mortos no deslizamento de terras no sul da Etiópia

Pelo menos 146 pessoas morreram na segunda-feira devido ao deslizamento de terras na cidade etíope de Geze Gofa, no sul do país, anunciaram as autoridades locais, que acrescentaram que as operações de salvamento prosseguem.

O porta-voz das autoridades da zona de Gofa, Habtamu Fetena, adiantou que até ao momento foram encontrados 146 corpos no local e especificou que entre eles há um número ainda não especificado de crianças.

A zona administrativa de Gofa situa-se a cerca de 450 quilómetros da capital etíope, Adis Abeba.

“Os trabalhos de busca e salvamento continuam activos na zona”, disse, alertando que o número de vítimas mortais deve aumentar nas próximas horas.

O deslizamento terá sido provocado pelas chuvas que caíram na região.

A Etiópia está actualmente na estação das chuvas, que começa em Julho e geralmente dura até meados de Setembro.