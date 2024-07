Gaza: Fatah e Hamas acordam “governo provisório de reconciliação nacional”

Crítico da Fatah e do Hamas, Mustafa Barghouti afirmou que o acordo agora assinado por 14 facções palestinianas vai “muito mais longe” do que todos os que foram alcançados nos últimos anos e inclui “passos específicos” para a formação de um executivo de unidade. A chamada “Declaração de Pequim”, assinada pelos dois rivais históricos, estabelece as bases para um “governo provisório de reconciliação nacional” que governará a Faixa de Gaza no pós-guerra, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, no final das conversações.

