Em Angola, “há uma insensibilidade quase crónica face ao mal”

A repressão, as barrigas vazias e o desespero estão em alta no país que Luís Montenegro começa nesta terça a visitar oficialmente. Rafael Marques diz mesmo que João Lourenço “desistiu dos angolanos”.

A esperança tem destas coisas. Quando emerge e é frustrada, a sensação que fica é incomensuravelmente pior que a existente antes de ela surgir. Em 2017, quando João Lourenço sucedeu a José Eduardo dos Santos como Presidente de Angola, empunhou o facho dessa mudança que nunca chegou a cumprir e hoje o que se sente, no entender de Rafael Marques, é que “o Presidente desistiu de Angola e desistiu dos angolanos”. E o que se nota no poder é uma “insensibilidade quase crónica perante o mal”, na perspectiva do arcebispo do Lubango.