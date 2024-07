“Portugal teria muito a ganhar” se ocupasse “um espaço que está vazio em Angola: o das PME”

O engenheiro agrónomo, co-fundador da Associação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA), organização com décadas de intervenção cívica importante em Angola, diz que o sector onde se nota a presença do investimento português é no sector da restauração, "mas, se esse domínio fosse alargado para áreas produtivas como a agricultura e a indústria, estaria aí um belíssimo campo de actuação do investimento português".

