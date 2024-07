Viana do Castelo aprova concurso para autocarros para transporte urbano

A Câmara de Viana do Castelo aprovou abrir um concurso público para a aquisição de 17 autocarros eléctricos, pelo preço base de 7,15 milhões de euros, para garantir a partir de 2025 o serviço público de transporte urbano.

A decisão, que inclui a autorização da despesa no orçamento para 2025, foi tomada com os votos contra dos vereadores do PSD, CDS-PP e do independente Eduardo Teixeira, que manifestaram receio quanto "impacto financeiro nos cofres do município" e dos "riscos" que a operação representa, alegando não terem dados "suficientemente escorredores para acompanhar a medida".

A abertura do concurso público para aquisição dos 17 autocarros, que recolheu o voto favorável da vereadora da CDU, é fundamentada com um estudo económico-financeiro dos serviços de transporte público de passageiros. O estudo custo-benefício, apresentado pela vereadora da Mobilidade, Fabíola Oliveira, indica que "os cenários [de continuidade da concessão ou de internalizar o serviço na Câmara] são favoráveis para o município se assumir como operador interno, com ou sem financiamento" do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

"A opção mais vantajosa para o município será a de optar pela opção 3, a de internalizar a operação e recorrer ao co-financiamento do PRR", refere o estudo preliminar a que a agência Lusa teve acesso.