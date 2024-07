Bairros do Porto recebem workshops gratuitos de Breaking, Beatbox e Rap

Durante cinco dias, os jovens dos bairros de Contumil e do Lagarteiro terão oportunidade de adquirir conhecimentos sobre técnicas básicas do breaking, beatbox e rap. As sessões serão orientadas por professores do MXM ArtCenter, anunciou a Domus Social em comunicado.

Financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a iniciativa já ocorre há vários anos, decorrendo, geralmente, no período das interrupções lectivas, de forma a “manter os jovens ocupados nesses períodos”, adianta a nota da Domus Social, a Empresa de Habitação e Manutenção do Município do Porto.

Para além das aulas práticas, os jovens vão poder explorar as suas próprias capacidades criativas, assim como criar laços com os outros participantes, que partilham com eles o gosto pela arte urbana, esclarece o comunicado.

A escolha dos bairros deve-se, essencialmente, ao facto de “reunirem as condições necessárias para a prática dos workshops, como ringues e zonas propícias para o mesmo”, refere ao PÚBLICO Inês Dias, coordenadora de comunicação da Domus. A iniciativa é totalmente gratuita e destinada a jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos, residentes no Parque de Habitação Social Municipal, não sendo obrigatório que residam nos bairros onde irá ocorrer o projecto.

A inscrição é gratuita, sendo feita ou através dos contactos telefónicos 223 187 260 e 911 997 919, ou através do e-mail geral@mxmartcenter.com. Nos dias de workshop, a organização recomenda aos participantes que vistam roupa e calçado confortáveis, assim como devem ter na sua posse água e lanche, para garantirem energia para toda a experiência.