Ryan Reynolds revela o nome do quarto filho na estreia de Deadpool&Wolverine

Não se sabe se o quarto filho do actor com Blake Lively é um menino ou uma menina. O casal tem três filhas mais velhas: James, Inez e Betty.

Ryan Reynolds levantou o véu do mistério sobre o quarto filho com Blake Lively: chama-se Olin. O bebé nasceu em Fevereiro de 2023, mas até agora não era conhecido o seu nome e ainda não se sabe se é menino ou menina. A confidência foi feita pelo actor na estreia do filme Deadpool & Wolverine, nesta segunda-feira, em Nova Iorque.

Depois de pisar a passadeira vermelha ao lado do co-protagonista Hugh Jackman, acompanhado pela mulher Blake Lively, que se vestiu de vermelho em homenagem ao super-herói cómico Deadpool, Reynolds subiu ao palco para agradecer à companheira por todo o apoio e até elogiou a escolha de coordenado da actriz. “A roupa dela é fantástica, alerta de spoiler”, disse, entre gargalhadas.

Depois, deixou uma mensagem aos filhos: as três meninas, James, de 9 anos, Inez, de 7, e Betty de 4, e o bebé-mistério, Olin. “Adoro que a minha família inteira esteja aqui”, acrescentou.

Ryan Reynolds thanks his kids — James, Betty, Inez and Olin — at the premiere of #DeadpoolAndWolverine. pic.twitter.com/OtgHXiDQc8 — Variety (@Variety) July 23, 2024

Momentos antes, na passadeira vermelha, o actor tinha contado que a filha Betty adora o co-protagonista, Hugh Jackman, “incondicionalmente”. E detalhou: “E ela exprime esse amor através de violência sem pestanejar. Por isso, ela ataca-o, pensando que tem garras e que ele tem um factor de cura ─ que pode ser verdade.”

Não é a primeira vez que Reynolds brinca com o mistério em torno do quarto filho. Em Maio, no talk show Today, confessou que esperavam que Taylor Swift lhes dissesse como se chamaria o novo bebé. “Ficamos sempre à espera que o Taylor nos diga qual é o nome da criança, e digo-lhe isto: Ainda estamos à espera.” Isto porque, em 2020, Swift escreveu a canção Betty onde incluía os nomes das três filhas mais velhas do casal de actores, de quem é amiga.

Durante algum tempo o sexo do bebé também foi um mistério para Ryan Reynolds e Blake Lively, que decidiram só descobrir se seria menino ou menino quando nascesse. O casal de actores casou-se em Setembro de 2012, dois anos depois de se terem conhecido nas filmagens do filme de super-heróis Green Lantern-Lanterna Verde.

No novo filme da Marvel, Deadpool & Wolverine, que chega a Portugal nesta quinta-feira, Ryan Reynolds como Deadpool a voltar a juntar-se a Hugh Jackman como Wolverine para juntos derrotarem um inimigo em comum. O filme conta ainda com Emma Corin ou Jennifer Garner, com esta última a regressar ao papel de Elektra.

Na galeria de imagens acima veja as imagens da estreia de Deadpool no David H. Koch Theater em Nova Iorque.