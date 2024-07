Quem não se identifica com as personagens de Divertida-mente?

Ana,

Venho só avisar-te de que o Divertida-mente 2 não é para crianças, apesar de a sala estar cheia delas quando o fui ver. Os mais pequenos aguentam entretidos porque é uma sequência rápida e colorida de imagens, mas o sentido passa-lhes completamente ao lado. Nem podia ser de outra maneira porque é uma viagem espetacular ao cérebro de um adolescente, mas sobretudo o que nos acontece a todos quando a ansiedade toma conta de nós.

Acho mesmo que é um filme obrigatório para adolescentes, mas não para irem ver em bando com os amigos porque, nesse contexto, sabemos que nem olham para o ecrã — o que interessa é a conversa com os amigos e as pipocas. Também não é para irem ver com os pais, porque é inevitável que os pais mandem uma boca do estilo “pelos vistos não és o único que ficou insuportável/malcriado”, o que os porá logo à defesa — parece-me que é um filme ideal para ir ver com uma tia querida!

Quanto aos pais, vão sozinhos, sem filhos, e vão sair dali não só aliviados por saber que o seu adolescente não é o único ser controlado pelas hormonas, como a sentir mais compaixão pelos seus miúdos. E por si próprios.

Boas férias!

Querida Mãe,

Concordo que é um filme perfeito para ir ver com uma tia querida, mas na verdade acho óptimo que também seja visto com os pais. É bom quando todos na mesma casa dão os mesmos nomes às mesmas coisas e, mesmo que haja uma boca ou outra, acho fantástico haver conversas sobre o Divertida-Mente e todas aquelas emoções.

E não se esqueça, a cabeça de uma mãe também lá aparece, com todos os seus exageros e medos o que pode ser verdadeiramente surpreendente para um adolescente que vê sempre os pais como seres desprovidos de sentimentos.

Quanto a não ser para crianças não concordo, acho que é como aqueles bons livros “para crianças” que nós as duas não conseguimos parar de ler. Têm muitas camadas e cada um absorve e se identifica com o que consegue no momento. O meu filho, que não é capaz de dizer uma palavra a pessoas que não conhece e a quem conseguimos ajudar a dar hi-five’s em vez de beijinhos para cumprimentar as pessoas, adorou o facto da emoção da “vergonha” cumprimentar com um hi-five também, enquanto a minha filha de 9 anos identificou-se com a altura em que a Ansiedade só “enviava” cenários maus para a Riley (a heroína) adormecer. Já eu identifiquei-me com a Alegria que rodeada de emoções fortes estava de forma forçada a tentar “puxar tudo para cima”, quando precisava era de chorar e de ser consolada.

Sei que muitas vezes se critica esta geração por estar demasiado concentrada na saúde mental, que parece que inventa patologias e nomes para tudo, mas bendito o dia em que um filme sobre emoções, sobre amizade, família e crescimento se torna no maior êxito de bilheteira da Pixar.

