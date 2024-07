“Poupem água!”, pede o Turismo do Algarve aos turistas

Campanha Save Water está no ar alertando os turistas para a importância de pouparem água. “O desafio hídrico” leva a uma “transformação profunda” no Turismo, diz presidente do Turismo do Algarve.

"Os turistas que chegaram hoje ao aeroporto de Faro depararam-se com seis malas cheias de água (40 litros cada uma) a rodar nos tapetes da área de recolha das bagagens." É assim que o Turismo de Portugal e do Algarve em comunicado conjunto resumem a iniciativa que marcou o lançamento efectivo da campanha "Save Water" dirigida aos turistas.

São malas de água representativas: "simbolizam a quantidade de água que cada turista pode poupar diariamente através de um uso mais consciente e responsável deste recurso", diz-se.

É uma das acções mais chamativas desta campanha que estará "em outdoors na região do Algarve e em meios digitais nacionais e nos principais mercados emissores de turistas". Segundo dados apresentados pelos Turismos, a partir de estudo da ADENE – Agência para a Energia, entre Janeiro e Maio, "a redução do consumo global de água alcançada pelos empreendimentos turísticos aderentes ao selo de eficiência hídrica Save Water foi de 12%".

Em geral, a campanha Save Water alerta os turistas para a "importância de adoptarem boas práticas de uso da água". "Esta atitude é ainda mais relevante num contexto de alterações climáticas onde a água é um dos recursos que precisa de ser protegido", sublinha-se.

Até 18 de Julho, adianta-se, são 110 os empreendimentos turísticos que se registaram na plataforma Compromisso com a Eficiência Hídrica no Algarve; são 31% do total da oferta na região. Sublinha-se ainda que "80% dos quais estão já em fase avançada de implementação de medidas".

Albufeira, Loulé, Lagoa e Portimão são os concelhos com mais adesões numa região em que “o desafio hídrico" já "impulsionou uma transformação profunda no sector turístico", diz o presidente da Região Turismo do Algarve, André Gomes, citado no documento. O responsável destaca que os empreendimentos estão a ser incentivados a adoptarem "práticas inovadoras para reduzir o consumo de água". A meta, além da inerente poupança, é "posicionar o Algarve como um destino de referência em termos de turismo sustentável.” Mas também todo o país: “a promoção de Portugal como um destino sustentável é fundamental", aponta Lídia Monteiro, vogal do Conselho Directivo do Turismo de Portugal.

Além de Monteiro e Gomes, estiveram presentes na iniciativa no aeroporto de Faro o secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, e a Chief Operational Officer da ANA Aeroportos, Chloé Lapeyre.