Portugal afasta-se dos focos de tensão nos mercados da dívida

Apesar dos discursos mais pessimistas, défice do primeiro trimestre ficou muito distante do registado por outros países e ajuda Portugal a manter juros mais baixos que França, Espanha e Itália.

Nem o regresso aos défices no arranque do ano, nem o discurso menos optimista do novo Governo em relação à situação das finanças públicas impediram que Portugal apresentasse, ao longo dos últimos meses, um desempenho das suas taxas de juro da dívida melhor do que o de outros países do Sul e se mantivesse a salvo dos momentos de maior tensão que se vivem actualmente no mercado obrigacionista europeu.