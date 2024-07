FC Porto vence Sturm Graz no último particular do estágio na Áustria

O próximo jogo de preparação dos portistas será contra o Al Nassr, no domingo, no Estádio do Dragão.

O FC Porto venceu nesta terça-feira o Sturm Graz por 2-0, naquele que foi o último jogo de preparação do estágio que está a decorrer na Áustria, mantendo o registo 100% vitorioso na pré-época.

Os "dragões", agora orientados por Vítor Bruno, inauguraram o marcador na Merkur Arena, em Graz, por intermédio de Marko Grujic, aos 33 minutos, com Danny Namaso a ampliar a vantagem aos 55'.

O FC Porto vai agora defrontar os sauditas do Al Nassr, do técnico português Luís Castro e que contam com Cristiano Ronaldo, Otávio e Alex Telles, no domingo, pelas 18h30, no Estádio do Dragão, no jogo que servirá de apresentação aos sócios.

O primeiro jogo oficial dos "dragões", que venceram a Taça de Portugal na época passada, será a Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao campeão Sporting, em jogo marcado para o dia 3 de Agosto, pelas 20h15, em Aveiro.