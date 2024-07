Dose dupla de vitórias do Sporting, com Gyökeres de novo em destaque

Os “leões” venceram de manhã o Farense, por 3-0, com um “hat-trick” do avançado sueco. Já de noite, os sportinguistas bateram o Sevilha, por 2-1

A dez dias de fazer a estreia oficial na temporada 2024/25 – em Aveiro, frente ao FC Porto, para a Supertaça -, o Sporting aproveitou o último dia de estágio no Algarve para disputar uma dose dupla de jogos de preparação. No encontro de maior cartaz, realizado já de noite, os “leões” defrontaram o Sevilha e, com golos de Rodrigo Ribeiro e Francisco Trincão, venceram, por 2-1. Porém, para os adeptos sportinguistas, a melhor notícia tinha chegado já de manhã: com uma equipa que misturou “pesos pesados” e jogadores jovens, o Sporting derrotou o Farense, por 3-0, com um “hat-trick” do regressado Viktor Gyökeres.

No primeiro duelo do dia, disputado à porta fechada, Rúben Amorim aproveitou para fazer um teste a Gyökeres, dando minutos ao sueco num “onze” onde havia Matheus Reis, Marcus Edwards e Hjulmand, mas também alguns jovens que lutam por um lugar no plantel: Dário Essugo, João Muniz e Geovany Quenda. No final, mais importante do que a vitória, por 3-0, para Amorim os três golos de Gyökeres contra o Farense terão sido a confirmação de que o sueco está recuperado da lesão pronto para o início da temporada.

Algumas horas depois, com os jogadores que tinham alinhado de manhã na bancada, Amorim desenhou uma equipa que será, com toda a certeza, muito próxima daquela que jogará na Supertaça: Kovacevic, Geny Catamo, Diomande, Eduardo Quaresma, Jeremiah St. Juste, Nuno Santos, Morita, Daniel Bragança, Trincão, Rodrigo Ribeiro e Pedro Gonçalves.

Com apenas três “indiscutíveis” de fora - Gonçalo Inácio, Hjulmand e Gyökeres -, o duelo com o Sevilha, que se encontra numa fase de preparação mais atrasada – tinha feito apenas um jogo na pré-época -, acabou por ter pouca intensidade, mas foi muito bem aproveitado por Rodrigo Ribeiro.

Depois de uma época de insucesso na Premier League - emprestado em Janeiro ao Nottingham Forest, fez apenas 15 minutos (divididos em cinco jogos) pelo clube inglês -, o jovem avançado, de 19 anos, inaugurou o marcador aos 15’ e, aos 17 segundos do segundo tempo, assistiu Trincão, para o 2-0.

No entanto, nem tudo foram boas notícias para Rúben Amorim: Nuno Santos e, mais uma vez, St. Juste tiveram de ser substituídos devido a lesão; Diomande foi expulso nos últimos minutos.