Quarta na TV: Volta a Portugal com Time Bandits e Restos do Vento

CINEMA

12 Indomáveis

Star Movies, 21h15

Drama de guerra passado no Afeganistão, logo após os atentados de 11 de Setembro, com foco na formação de alianças para capturar Mohammed Omar, líder dos taliban, e Osama bin Laden, o chefe da Al-Qaeda. Realizado por Nicolai Fuglsig e escrito por Ted Tally e Peter Craig, baseia-se na obra de não-ficção Horse Soldiers, escrita por Doug Stanton. Os actores Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Peña, Navid Negahban, Trevante Rhodes, Geoff Stults, Thad Luckinbill, William Fichtner e Rob Riggle compõem o elenco.

Um Homem Chamado Otto

TVCine Top, 21h30

Otto Anderson (Tom Hanks) está reformado e ainda não se adaptou à ausência da mulher. A dor da morte dela transformou-o numa pessoa quezilenta e amargurada, que idealiza formas de pôr termo à própria vida. Mas tudo se altera quando uma família se muda para a casa ao lado. Adaptação de Um Homem Chamado Ove, escrito pelo sueco Fredrik Backman e já adaptado ao grande ecrã em 2015 por Hannes Holm, este filme tem realização de Marc Forster.

Restos do Vento

RTP1, 22h42

Numa remota aldeia rural portuguesa, um violento ritual semipagão deixa marcas num grupo de adolescentes. Passados 25 anos, eles voltam a juntar-se após uma tragédia na família de um deles. Estreado em Cannes, em 2022, o filme é realizado por Tiago Guedes e co-escrito por Tiago Rodrigues. Albano Jerónimo, Nuno Lopes, Isabel Abreu, João Pedro Vaz, Gonçalo Waddington e Leonor Vasconcelos assumem as personagens.

SÉRIES

Time Bandits

Apple TV+, streaming

Estreia. Mais de 40 anos passados sobre o filme Os Ladrões do Tempo, realizado por Terry Gilliam em 1981, surge esta versão em série, com assinatura de Jemaine Clement, Iain Morris e Taika Waititi, e com Lisa Kudrow, Charlyne Yi, Kal-El Tuck e os próprios Waititi e Clement no elenco.

É uma reimaginação da aventura fantástica de Kevin, um miúdo de 11 anos que é um pequeno nerd apaixonado por História e que se vê magicamente transportado, através do seu roupeiro, para um universo de viagens no espaço e no tempo, rumo a episódios históricos. Tudo na companhia de um bando de larápios muito peculiar.

Anatomia de Grey

Disney+, streaming

O catálogo da plataforma acolhe os dez episódios da 20.ª temporada do longevo drama médico criado por Shonda Rhimes, que já tem a 21.ª encomendada.

DOCUMENTÁRIO

Abaixo do Normal

RTP2, 23h26

Parte da colecção de documentários cogitada pelo cineasta e artista visual Steve McQueen para retratar a vivência da comunidade negra no Reino Unido – que também inclui A Revolta e Black Power: A British Story of Resistance (e cujo panorama se alarga aos filmes da Antologia do Pequeno Machado) –, este trabalho foca-se no escândalo de segregação racial nas escolas dos anos 1960 e 1970.

Os alunos negros eram sistematicamente etiquetados como menos inteligentes e colocados em estabelecimentos próprios, até encarregados de educação, professores e activistas se unirem para denunciar a injustiça e acabar com ela. A realização é de Lyttanya Shannon.

DESPORTO

Ciclismo: 85.ª Volta a Portugal em Bicicleta

RTP1, 15h

Ligação directa a Águeda para acompanhar o prólogo da maior competição do calendário do ciclismo nacional. A 85.ª edição vai percorrer uma extensão total de 1540 quilómetros rumo a Viseu, onde a meta estará à espera do pelotão a 4 de Agosto. A defender o título está o suíço Colin Stüssi. Sempre sintonizada na prova, a estação pública conta com a narração de Gonçalo Ventura e com os comentários de Marco Chagas e Hugo Sabido nas transmissões em directo.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

Vítor Gonçalves entrevista Fernando Alexandre, o economista que Luís Montenegro escolheu para dirigir o “superministério” da Educação, Ciência e Inovação. A negociação com os professores, os modelos de avaliação e a preparação do próximo ano lectivo são alguns dos temas abordados.