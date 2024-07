Abdul “Duke” Fakir (1935-2024), o último dos Four Tops

Abdul "Duke" Fakir foi, entre 1953 e 2024, uma das vozes dos Four Tops, o quarteto vocal de Detroit, no Michigan, que editou discos pela editora Motown e deu corpo a êxitos ainda hoje recordados como I can't help myself (Sugar pie honey bunch), Reach out I'll be there ou It's the same old song. Tinha-se reformado e retirado dos palcos este ano e, pouco depois, esta segunda-feira morreu em casa de insuficiência cardíaca, com 88 anos, na mesma cidade que o viu nascer em 1935 e onde construiu a sua carreira.

A morte foi confirmada à Associated Press por um porta-voz da família. Num comunicado partilhado com a imprensa americana, a família chama a Fakir um "pioneiro, um ícone e uma lenda da música", que ao longo da sua carreira "tocou as vidas de tantas pessoas enquanto continuou em digressão até ao final de 2023 e se reformou oficialmente este ano". Afirmam ainda que encontram "consolo [no facto de] o legado de Duke continuar vivo através da sua música para as gerações vindouras".

Em 2022, Duke co-escreveu um livro de memórias, I'll Be There: My Life with the Four Tops, a narrar os altos e baixos das sete décadas de uma carreira que começou quando ainda estava no liceu. Formou o grupo, inicialmente chamado Four Aims, com o barítono Levi Stubbs, que foi sempre o vocalista principal – e com quem jogava futebol americano muito antes de ambos conhecerem as capacidades vocais um do outro –, Renaldo "Obie" Benson e Lawrence Payton. Fakir era o tenor principal e os quatro cantaram pela primeira vez numa festa de anos. Ficaram impressionados com a forma como as vozes dos quatro colavam entre si.

Com os colegas e amigos, Fakir, que era de origem etíope e bengali, editaram pela famosa Chess Records, a editora de blues e r&b de Chicago, mas só acabaram por conhecer o sucesso quando Berry Gordy, fundador da Motown, os juntou em 1964 à tripla de escritores de canções Holland–Dozier–Holland, formadas pelos irmãos Brian e Eddie Holland e Lamont Dozier. Antes disso, gravaram coros para colegas de editora como as Supremes ou Martha and the Vandellas. O primeiro dos temas que a equipa escreveu para eles foi Baby I need your loving, que chegou ao número 11 das tabelas e fez parte do primeiro álbum, homónimo, de 1965. A estreia no topo chegou com I can't help myself (Sugar pie honey bunch), de Four Tops Second Album, lançado no mesmo ano. Continuaram a ter êxitos até ao início dos anos 1980, tendo saído e voltado à Motown.

Os quatro membros originais gravaram nos anos 1980 e despediram-se dos registos de estúdio com um disco no Natal de 1995, Christmas Here With You. Passados dois anos, Payton morreu. Seguiram-se as mortes de Benson e Stubbs, em 2005 e 2008, respectivamente, e Duke foi mantendo o legado do grupo vivo com outros cantores, que agora continuarão o nome depois de a sua voz se ter calado.