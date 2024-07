Manuel Goulão quer vedar os nossos dados a qualquer ataque, mesmo que seja quântico

Investigador português radicado no Japão é o segundo vencedor do Prémio Vencer o Adamastor, com um projecto destinado a garantir a privacidade face à futura ameaça da computação quântica.

A privacidade é um direito fundamental para todos. Embora as fugas de dados pessoais ou a presença em redes sociais tenham esbatido os limites da privacidade, as comunicações entre governos, empresas ou pessoas devem continuar a ser protegidas – mesmo num mundo em que já existam os poderosos computadores quânticos a trabalhar a todo o vapor. A antecipação é um atributo valioso e Manuel Goulão, investigador português radicado no Japão, sabe disso. A sua análise à capacidade e segurança de um protocolo de criptografia pós-quântica (ou seja, que pode ser usada contra computadores quânticos) não só mostrou bons resultados, como lhe garantiu vencer a segunda edição do Prémio Vencer o Adamastor.