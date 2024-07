Trump quer privatizar a previsão do tempo? O que saber sobre o Projecto 2025

Entre outras questões em jogo nas próximas eleições americanas estão as previsões meteorológicas, quem as faz e o que dizem sobre as ligações entre condições extremas e alterações climáticas.

Uma proposta conservadora elaborada pelo Projecto 2025 da Fundação Heritage desencadeou um intenso debate este mês nos EUA ao propor que uma administração republicana privatize as previsões meteorológicas actualmente realizadas por agências governamentais. O plano desmembraria a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOOA, na sigla em inglês), a "agência-mãe" do Serviço Nacional de Meteorologia, descrevendo-a como “um dos principais motores da indústria do alarme das alterações climáticas”. Entretanto, uma outra proposta republicana apresentada na Câmara no ano passado apela à transformação da NOAA numa agência independente semelhante à NASA, um plano que, segundo os críticos, poderia expô-la a influências políticas.

Mesmo que a campanha de Donald Trump tenha dito que não participou no Projecto 2025, este é visto como um plano para uma possível segunda administração Trump. As empresas meteorológicas privadas não apoiaram os apelos à “comercialização” dos dados do Serviço Meteorológico. Ainda assim, à medida que aumentam as perspectivas de uma segunda presidência de Trump, os meteorologistas e os cientistas do clima estão a manifestar a sua preocupação com o que estas propostas significariam para os milhões de pessoas que estão a trabalhar para informar e proteger.

Durante o mandato de Trump, os cientistas disseram que foram marginalizados, silenciados ou forçados a abandonar os seus cargos e levantaram preocupações de que a administração deturpou a suas investigações sobre o coronavírus e a reprodução - bem como sobre a previsão de furacões, disseram os defensores do meio ambiente.

“Preocupa-me o que o futuro nos reserva” para o pessoal da NOAA e do Serviço Meteorológico, disse a meteorologista JoAnn Becker, presidente da Organização dos Trabalhadores do Serviço Meteorológico Nacional. O sindicato representa 4000 trabalhadores dessas agências. “Há muitas perguntas e ainda não há respostas”, disse Becker. “Só queremos fazer nosso trabalho protegendo vidas e propriedades, não importa quem seja o presidente.”

Agências governamentais, incluindo a NOAA e a Agência de Protecção Ambiental, já se preparam há vários meses para a possibilidade de Trump voltar à Casa Branca, fortalecendo as salvaguardas em torno da integridade científica e da segurança do trabalho.

Num incidente de 2019 que ficou conhecido como Sharpiegate, Trump usou um marcador para sugerir incorrectamente que o furacão Dorian poderia ter um impacto no Alabama - um escândalo que ressaltou os potenciais impactos prejudiciais da interferência política. Uma investigação descobriu mais tarde que a influência política levou a NOAA a divulgar uma declaração apoiando indevidamente Trump e, em última análise, minando a sua própria previsão. Há quem tenha olhado para estas pistas dos quatro anos de Trump na Casa Branca para tentar perceber o que poderá vir a acontecer num segundo mandato.

900 páginas para ler com atenção

Agora, as preocupações de alguns cientistas resultam do Projecto 2025, um documento de 900 páginas redigido por especialistas em política de direita e antigos funcionários de Trump. Apela ao desmantelamento da NOAA, cuja investigação climática considera “prejudicial para a futura prosperidade dos EUA”. Sugere que o Serviço Meteorológico deve “comercializar totalmente suas operações de previsão”, porque seus dados já são amplamente utilizados por empresas privadas.

O relatório baseia essa proposta na afirmação de que “as previsões e os avisos fornecidos pelas empresas privadas são mais fiáveis do que os fornecidos pelo Serviço Metereológico”. O relatório cita um documento de um consultor que analisou a exactidão das previsões e concluiu que o Serviço Meteorológico está atrás dos meteorologistas do sector privado, que utilizam observações financiadas pelo governo para informar as previsões partilhadas através de estações de televisão e rádio, sites meteorológicos e aplicações para smartphones.

Isto inclui canais como o AccuWeather, o Weather Channel e o Weather Underground - canais que ajudam o Serviço Meteorológico a distribuir os seus avisos e alertas de mau tempo a um público mais vasto.

Mas não ficou imediatamente claro o que poderia significar para o Serviço Meteorológico funcionar mais como uma empresa. A agência regista dados sobre tudo, desde temperaturas terrestres e marítimas, precipitação e condições atmosféricas.

Uma porta-voz do Projecto 2025 recusou-se a estabelecer o contacto com Thomas Gilman, que redigiu as recomendações do relatório para a NOAA e para o Serviço Meteorológico, para comentários. Gilman serviu na administração Trump como director financeiro do Departamento de Comércio, que é, por sua vez, a "agência-mãe" ao nível de gabinete da NOAA e do Serviço Meteorológico.

A porta-voz do Serviço Meteorológico, Susan Buchanan, disse que a agência não comenta “especulações” sobre como uma futura administração poderia mudar suas operações.

Até agora, alguns membros da indústria meteorológica opõem-se à ideia.

O presidente-executivo da AccuWeather, Steven R. Smith, disse que os “dados fundamentais” da NOAA ajudam a informar o próprio software de previsão, inteligência artificial e meteorologistas da AccuWeather, e acrescentou: “nunca foi nosso objectivo assumir o fornecimento de todas as informações meteorológicas”. Smith disse que a empresa “não concorda com a visão (...) de que o Serviço Nacional de Meteorologia deve comercializar totalmente suas operações”.

O que diz Trump?

Se Trump concorda ou não, não está claro. O porta-voz da campanha de Trump, Steven Cheung, disse que o ex-presidente “não tem nada a ver com o Projecto 2025” e apontou para a plataforma oficial do Partido Republicano. A plataforma não faz menção ao tempo ou ao clima, e Cheung não respondeu a outras perguntas sobre a posição da campanha sobre a NOAA ou o Serviço Meteorológico.

Alguns ex-funcionários da administração Trump dizem que não compartilham as visões do Projecto 2025 para agências meteorológicas federais, nem esperam que Trump as abrace durante um segundo mandato.

“Há 0% de chance de que qualquer coisa no Projecto 2025 relacionada à NOAA ou ao clima seja considerada ou implementada”, escreveu Ryan Maue, um meteorologista que serviu brevemente como cientista-chefe da NOAA sob a administração Trump, na rede social X.

Stuart Levenbach, que serviu como chefe de gabinete da NOAA durante o mandato de Trump, disse que a administração não fez esforços para privatizar o Serviço Meteorológico, embora tenha buscado maior financiamento para a compra de dados meteorológicos gerados por empresas do sector privado, incluindo dados sobre ventos da superfície do oceano, clima espacial e atmosfera da Terra.

Sob Trump, a NOAA também trabalhou para combater a pesca excessiva e outros danos causados pelas operações de pesca chinesas, acelerar os processos de licenciamento que consideram os impactos das espécies ameaçadas de extinção e agilizar os processos de licenciamento para satélites comerciais, observou Levenbach numa carta de despedida de 2021 aos funcionários da agência que ele partilhou com o The Washington Post.

A escolha inicial de Trump para liderar a NOAA foi o ex-CEO da AccuWeather Barry Myers, embora o Senado nunca tenha confirmado sua nomeação e ele a tenha retirado dois anos depois. Embora Myers nunca tenha entrado para a agência, o ex-director-adjunto do Serviço Nacional de Pescas Marinhas da NOAA, Andrew Rosenberg, disse que a nomeação sugere que uma abordagem mais comercial à previsão meteorológica pode ter estado sempre presente no manual de Trump.

Mas Maue e Levenbach apontaram para uma proposta alternativa lançada pelos republicanos no Congresso e apoiada por ex-funcionários da NOAA que serviram durante as administrações republicanas. Eles querem separar a NOAA do Departamento de Comércio e transformá-la numa agência independente dentro do poder executivo.

A ideia foi objecto de um projecto de lei da Câmara e de uma audição no ano passado. Essa independência poderia ter evitado o Sharpiegate, por exemplo, disse Neil Jacobs, o administrador interino da NOAA na altura, a uma comissão da Câmara no ano passado.

Os “objectivos díspares” do Departamento de Comércio e da NOAA “tiveram um impacto comprovadamente adverso” na agência científica, escreveram Levenbach e o contra-almirante aposentado Tim Gallaudet, outro alto funcionário da NOAA sob Trump, numa coluna de opinião no Hill no ano passado. “Uma NOAA independente garantirá que a América resistirá melhor às tempestades no nosso futuro”, escreveram eles.

Mas outros expressaram preocupação de que - embora a NOAA pudesse beneficiar de mais recursos - tornar a agência autónoma poderia remover camadas de burocracia que, em última análise, a isolam da política.

“Se a NOAA for separada, passa a ser uma agência minúscula e fica sujeita a caprichos políticos, tanto no Capitólio como em qualquer administração”, disse Rosenberg.