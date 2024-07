Financiamento da creche gratuita tem de ser repensado, diz Tribunal de Contas

Uma auditoria do Tribunal de Contas dirigida às creches termina com uma recomendação ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS): é preciso repensar o modelo de financiamento destas instituições, sobretudo no que diz respeito à gratuitidade. O relatório agora divulgado pecará por alguma desactualização, já que se centra no período até ao final de 2022, numa altura em que o programa Creche Feliz estava apenas a dar os primeiros passos, mas deixa claro que foi esta fase da medida governativa posta em marcha já em 2020 que permitiu um enorme salto na procura. Em 2022, a taxa de cobertura das creches tinha subido para 50,4% das necessidades, mas o número exacto de crianças em lista de espera era desconhecido. O que torna mais difícil melhorar a medida, alerta-se.

