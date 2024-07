Exame de 2ª fase de Filosofia: veja aqui a prova e os critérios de correcção

O Instituto de Avaliação Educativa já publicou o enunciado e os critérios de correcção da 2.ª fase do exame nacional de Filosofia.

O exame nacional de Filosofia de 2.ª fase do 11.º ano de escolaridade realizou-se na tarde desta segunda-feira. Na 1.º fase, a média nacional chegou aos 10,5, menos 0,6 valores do que no ano passado.

Veja aqui a prova e os critérios de correcção.

pdf Enunciado do exame nacional de 2ª fase de Filosofia de 2024 Descarregar

pdf Critérios de correcção do exame nacional de 2ª fase de Filosofia de 2024 Descarregar

Nota: a visualização dos documentos só é possível na versão do site em publico.pt