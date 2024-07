Cursos de Medicina e Engenharia Aeroespacial com mais vagas este ano

Em Medicina passam a estar disponíveis 1607 vagas no ensino público, mais 53 do que em 2023. No arranque das candidaturas ao concurso nacional de acesso ao ensino superior público há 54.601 vagas.

Os cursos de Medicina e de Engenharia Aeroespacial, duas das formações com as médias de entrada no superior mais elevadas do país, viram reforçado este ano o número de vagas disponíveis no concurso nacional de acesso ao ensino superior, que vai oferecer um total de 54.601 vagas, mais 147 do que o número provisório divulgado em Abril. Os dados foram divulgados esta segunda-feira pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação, através de um comunicado.

Segundo a nota, tal representa “um aumento de 290 vagas face às vagas inicialmente disponibilizadas para ingresso no ano lectivo 2023/24”. A estes lugares do concurso nacional somam-se ainda 712 vagas previstas para o concurso local – cursos artísticos que exigem pré-requisitos à entrada –, o que totaliza uma oferta de 55.313 vagas para o regime geral.

Contabilizando os vários regimes de ingresso no ensino superior público – candidatos maiores de 23 anos, estudantes internacionais, titulares de cursos superiores e pós-secundários, situações de mudança de curso, diplomados de vias profissionalizantes, ingresso em Medicina por licenciados, regimes especiais e ainda as vagas para ensino à distância –, o número total de vagas sobe para 78.158. Destas, mais de 2700 integram os regimes especiais que apresentam lugares reservados a desportistas de alto rendimento, familiares de funcionários ao serviço de Portugal no estrangeiro ou oficiais do quadro permanente das Forças Armadas.

Os estudantes que, a partir desta segunda-feira e até 5 de Agosto, estiverem em condições de se candidatar ao ensino superior passam a ter ao seu dispor 1607 vagas nos cursos de Medicina do ensino superior público, mais 53 do que as que estiveram disponíveis no concurso do ano passado. O aumento deve-se em grande medida à aprovação, em Maio passado, do mestrado integrado em Medicina na Universidade de Aveiro pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES). Este novo curso arranca no próximo ano lectivo com 40 vagas, estando previsto que cresça progressivamente até atingir as 100 vagas por ano.

A estes novos lugares, que ainda não estavam incluídos nas vagas provisórias divulgadas em Abril, somam-se outros 13 que resultam de um aumento da oferta de duas instituições públicas que já tinham Medicina na sua oferta educativa. Trata-se da Universidade de Coimbra, que abrirá mais oito lugares (passa a oferecer 268 vagas), e da Universidade da Beira Interior, sediada na Covilhã, que terá mais cinco vagas (atinge a centena e meia de lugares).

Relativamente aos cursos de Engenharia Aeroespacial, houve um aumento de 35 vagas face ao ano passado, passando a estar disponíveis neste concurso um total de 246 lugares em quatro universidades públicas do país. O crescimento da oferta está associado essencialmente à abertura deste curso na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que, a partir do ano lectivo 2024/25, vai contar com 30 lugares. A Universidade de Aveiro, que no ano passado disponibilizava 45 vagas, aumentou o número de lugares para 50 no concurso deste ano. Uma oferta muito inferior à disponibilizada pelo Instituto Superior Técnico (135 vagas), que integra a Universidade de Lisboa, onde foi criada, em 1991, a primeira licenciatura do país em Engenharia Aeroespacial.

No ensino superior à distância haverá este ano 2772 vagas, a maior parte das quais na Universidade Aberta, que integra o sector público. No ensino superior privado há 621 vagas, a maior parte das quais na Universidade Europeia.