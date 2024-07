IRS Jovem, IRC e comissão de inquérito à Santa Casa no arranque da AR

Depois de terem sido alvo de críticas de todos os partidos, à saída das reuniões com o Governo sobre o Orçamento do Estado para 2025, as medidas do IRS Jovem e da redução do IRC de 21 para 15%, entre 2025 e 2027, vão voltar a estar no centro da discussão em Setembro no Parlamento. Ambas fazem parte do lote de temas que marcarão o regresso dos trabalhos da Assembleia da República, a par de uma nova comissão de inquérito, desta feita à gestão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, proposta pelo Chega, IL e Bloco, cujo texto comum sobre o objecto da comissão esteve a ser finalizado pelos três partidos.

