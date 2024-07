Investimento directo estrangeiro e o persistente défice de inovação

Foi há dias divulgado o relatório The European Innovation Scoreboard 2024, que este ano indica a Dinamarca, a Suécia, a Finlândia e a Holanda como “líderes em inovação”, com um desempenho em inovação que equivale a 125% da média da UE, seguidos do grupo “fortes inovadores”, composto pela Bélgica, Áustria, Irlanda, Luxemburgo, Alemanha, Chipre, Estónia e França. Portugal encontra-se no grupo dos “inovadores moderados”, com um desempenho abaixo da média da UE. A Dinamarca manteve a primeira posição neste ranking, à frente da Suécia, que foi o país a liderar entre 2017 e 2022. Este ano, o destaque vai para a Estónia, que passou a integrar o grupo de “fortes inovadores” com um aumento de desempenho de 26,8 pontos percentuais durante o período 2017-2024, sobretudo pelo desempenho no indicador “população com competências digitais”.

