A construção de Trump como Messias

Escapando in extremis a uma tentativa de assassinato, Donald Trump inicia de imediato o uso da imagem forte que esse acaso da história lhe ofereceu. Poucos segundos depois dos disparos, Trump levanta o punho, mostra que está vivo e, especialmente, demonstra a sua vitalidade. A fotografia desse punho levantado, do rosto ensanguentado, tudo com a bandeira norte-americana em pano de fundo, não só correu mundo, como já está a ser usada pela máquina da campanha de Trump. Ele próprio, numa das entrevistas que deu no domingo imediatamente seguinte, confirmava que essa imagem de Evan Vucci, fotógrafo da Associated Press, era “icónica”.

