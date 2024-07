Trump e Kamala: euforias e incertezas

"Trump acabou de ganhar as eleições". Várias mensagens que recebi no sábado, a 13 de Julho, que parece que foi há um ano, na véspera de partir para a convenção republicana em Milwaukee, eram uma versão desta frase. Expressavam choque com a tentativa de assassinato de um ex-Presidente e candidato presidencial, receio perante o clima de guerra civil iminente que, por horas, impregnou o espaço público norte-americano e, por fim, resignação perante o impacto eleitoral do atentado e sobretudo da forma como Donald Trump agarrou o momento e o transformou num trunfo de campanha, de rosto ensanguentado e punho erguido, gritando "fight, fight, fight" para a multidão de apoiantes.