Fotografia que mostra orelha de Trump intacta não é actual. Foi tirada em 2022

Circula nas redes sociais uma fotografia de Trump sem a orelha lesionada, que se alega ser posterior à data do ataque no comício na Pensilvânia. Porém, foi tirada a 17 de Setembro de 2022.

A publicação

O contexto

Nos últimos dias, começou a circular nas redes sociais uma fotografia de Donald Trump com a orelha esquerda sem qualquer lesão. Nas descrições das várias publicações em que surge a fotografia alega-se que a imagem é actual e tirada depois do 13 de Julho, dia em que aconteceu o ataque contra Trump num comício na Pensilvânia.

“A parte de cima da sua orelha voltou a crescer”, ironiza-se numa das publicações, que continua: “Sim, isto é de hoje.” A publicação feita no X, antigo Twitter, data de 16 de Julho de 2024.

No mesmo dia, mas no Facebook, um outro utilizador partilhou a mesma fotografia com outra descrição. “Esta fotografia foi tirada hoje. Não há absolutamente nada de errado com a sua orelha, tem zero danos de uma bala”, lê-se no post.

Numa terceira publicação, um utilizador junta três imagens de Donald Trump. Numa delas, vê-se que a fotografia que tem sido partilhada é uma versão aproximada e editada de uma outra na qual Donald Trump se encontra atrás de JD Vance, a ouvir o seu discurso.

A 16 de Julho ainda decorria a convenção do Partido Republicano, em Milwaukee, na qual Donald Trump surgiu – copiado, inclusivamente, por dezenas de apoiantes – com um penso branco que lhe cobria a orelha atingida por uma bala uns dias antes.

Apesar das alegações, as notas da comunidade – sistema que permite aos utilizadores do X fazerem correcções ou acrescentarem contexto às publicações – indicam que a fotografia não é actual, mas sim de 17 de Setembro de 2022.

Os factos

A fotografia que tem sido partilhada foi obtida, efectivamente, com um zoom feito numa outra imagem em que Trump surge com JD Vance. Também terá sido editada.

A versão original da fotografia foi tirada num comício dos Republicanos em Youngstown no estado de Ohio a 17 de Setembro de 2022, como indicavam as notas da comunidade do X.

O autor da fotografia é Gaelen Morse que a tirou para a agência de notícias Reuters.

Através de uma reverse image search (pesquisa de imagem reversa) é possível verificar que a imagem tem sido utilizada desde então, em notícias de vários meios de comunicação social internacionais como o The Guardian e a BBC.

Veredicto.

É falso que a imagem que tem circulado nas redes sociais e mostra Donald Trump com a orelha intacta tenha sido tirada depois do ataque no comício de 13 de Julho. Na verdade, trata-se de uma versão editada e com zoom de uma fotografia tirada em Setembro de 2022, numa convenção do Partido Republicano em Ohio.