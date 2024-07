Petição rejeita “inferno” do ruído dos aviões e Vila Franca quer explicações da NAV

Caso já chegou ao ministro das Infra-Estruturas e NAV sustenta que mudanças feitas em Maio nas rotas do aviões não justificam as queixas dos moradores do sul do concelho de Vila Franca de Xira.

Dois meses depois da adopção de novas rotas e de um novo sistema de encaminhamento dos aviões que descolam e aterram no Aeroporto de Lisboa, as queixas dos moradores do sul do concelho de Vila Franca de Xira não param de aumentar. Há quem fale de “inferno”, de ruído inaceitável, de consequências graves para a saúde pública e da passagem de seis vezes mais aviões sobre estas freguesias (intervalos de três em três minutos) do que era habitual e o assunto tem sido abordado em sucessivas reuniões autárquicas locais. O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira já apresentou o problema ao ministro Miguel Pinto Luz e diz que os esclarecimentos oficiais dados pela NAV Portugal (empresa pública que gere o tráfego aéreo) faltam à verdade, porque os impactos são muito maiores do que se poderia prever com as explicações da empresa.