Tati Bernardi: “Sou viciada em compras inúteis e isso me incomoda”

Que rede social mais usa? Já desistiu de alguma, e porquê?

Uso Instagram, apesar de ele me fazer mal. Desisti do Facebook por só ter bolsonaristas e desisti do Twitter por só ter gente a fim de briga.

Já se arrependeu de alguma coisa que escreveu numa rede social? O quê?

Me arrependi de xingar uma idiota que estava me xingando. A chamei justamente de idiota. E acabei de xingá-la novamente.

Tem a noção de quantos ex-amigos tem? Cinco? Dez? Ou nunca se zangou com um amigo?

Recentemente fiz cinco ex-amigos e isso sempre me perturba, mas quando os encontro, eu sinto um pouco de afecto.

Qual é o elogio que menos gosta que lhe façam?

Que sou melhor entrevistadora do que escritora.

Se pudesse viver no cenário de um romance literário, qual escolheria?

Amar como o garoto do livro Call Me by Your Name.

Fora de Portugal, qual é o lugar onde se sente em casa? E porquê?

Brasil e Portugal são os únicos lugares do mundo em que me sinto bem.

Qual o melhor conselho que lhe deram na vida?

Levante da cama para se vingar!

Em que situações se considera uma “chata”?

Quando estou sofrendo por amor ou com fobias de viagem.

Tem algum vício que gostaria de não ter? E um de que se orgulhe?

Sou viciada em trabalhar, mas me orgulho muito disso. Sou viciada em compras inúteis e isso me incomoda.

Diga o nome de três portugueses vivos que admira (não vale a sua mãe nem o seu pai).

Ricardo, Araújo e Pereira.

Já teve algum ataque de ansiedade? Em que circunstâncias?

Tenho milhares por ano. Sempre longe de casa.

E já se sentiu profundamente exausta? Foi burnout?

Estou assim nesse momento.

Se lhe pedissem conselhos para uma relação amorosa feliz, o que é que dizia?

Tem que ser um parceiro de vida e tem que ter sexo bom. As duas coisas ao mesmo tempo. Só sexo ou só parceiro de vida não funciona.

É vegetariana, vegan, faz alguma dieta especial? Porquê?

Não como pato, salsichas e carnes cruas. Não me parecem comíveis.

Qual foi o último filme que viu? E qual foi o último de que gostou?

Vi Divertidamente com minha filha e adorei.

Qual o seu maior arrependimento?

Não ter estudado mais as coisas que me interessavam enquanto era mais jovem.

Qual foi a última vez em que se surpreendeu?

Descobri que sou uma autora brasileira muito lida em Portugal.