MP pede prisão preventiva para Miguel Bravo, acusado de abuso sexual de menor

O artista, tornado conhecido pela sua participação no concurso televisivo Got Talent Portugal, foi presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Évora. Interrogatório é retomado nesta terça-feira.

O cantor popular Miguel Bravo, que foi detido no sábado à noite por suspeitas de abuso sexual de menor, compareceu nesta segunda-feira no Tribunal de Instrução Criminal de Évora, mas acabou por sair sem conhecer medidas de coacção. O interrogatório, avança o Correio da Manhã (CM), decorreu durante esta tarde, mas terminou com a decisão de as diligências prosseguirem na terça, dia em que deverão ser conhecidas as medidas de coacção.

Miguel Bravo, que é acusado de três crimes de abuso sexual de crianças e de três crimes de pornografia de menores agravados, praticados em Évora, continuará detido no Posto Territorial de Arraiolos, para onde foi levado após a detenção no Porto Alto, concelho de Benavente.

O artista, segundo a PJ, terá encetado contactos com “a vítima, do sexo feminino, com 13 anos”, que “foi sendo instigada e persuadida, desde Dezembro do ano passado, a trocas de fotos e vídeos de cariz sexual.” O CM avança que o cantor terá oferecido dinheiro em troca.

De acordo com o CM, o Ministério Público pede que seja aplicada a medida de coacção mais grave, a prisão preventiva.

Miguel Bravo, cantor popular que participou no concurso Got Talent Portugal, da RTP1, em 2021, começou a actuar com apenas 14 anos, em casamentos e baptizados, tendo conquistado um lugar entre as preferências das contratações para festas populares após a participação no programa televisivo.