Jessie J diagnosticada com POC e défice de atenção: “Sentimos as coisas de forma diferente”

A cantora britânica Jessie J tem transtorno do défice de atenção e hiperactividade e perturbação obsessivo-compulsiva (POC), revelou no Instagram neste fim-de-semana. O diagnóstico que surgiu há três meses levou a que a artista “repensasse” toda a sua vida. “A minha maneira de ser, a minha maneira de lidar com as coisas. As relações que tive. Como trabalho e como amo”, escreve numa publicação, onde partilha um vídeo da sua adolescência.

A cantora, cujo nome é Jessica Cornish, contou que a maternidade exponenciou os sintomas das duas doenças, o que a terá levado a procurar ajuda ─ o filho Sky Safir Cornish Colman nasceu no ano passado. “É estranho quando sabemos que temos sido um pouco diferentes e que sentimos as coisas de forma diferente durante toda a nossa vida e, finalmente, um dia, quando menos esperamos, alguém nos explica realmente porquê”, relata.

O défice de atenção leva a períodos de atenção escassos ou impulsividade exagerada, estando frequentemente ligado à hiperactividade, explica o glossário de saúde do grupo CUF. Já o POC tem como sintomas obsessões recorrentes (pensamentos indesejados e incontroláveis) e comportamentos que são repetidos de forma compulsiva.

Quando foi diagnosticada, Jessie J contou que teve dificuldade em falar sobre o tema. E quando finalmente ganhou coragem para o fazer, as reacções dos amigos e da família surpreenderam-na. “Ao contar às pessoas, muitas das reacções que tive foram: ‘Sim, quer dizer, nós sabíamos isso’ (o que tenho a certeza de que alguns de vocês estão a pensar neste momento) e, claro, eu sabia até certo ponto. O que foi reconfortante de certa forma, pois fez com que parecesse menos pesado e assustador.”

No final de contas, descobriu que há mais vantagens do que desvantagens em partilhar esta jornada de descoberta pessoal. “Se há uma coisa que as redes sociais me deram, foi a oportunidade de me relacionar, de me ligar e de me curar com a ajuda de estranhos que têm corações bondosos e que estão a passar por uma situação semelhante”, defende. Até porque, reforça, por vezes, ter POC ou défice de atenção pode ser “um superpoder, desde que se olhe da perspectiva certa e se tenha o apoio certo”.

Jessie J, conhecida por êxitos como Pricetag ou Domino, deixa caminho aberto ao diálogo com todos os que passam por situações semelhantes, a que “estende a mão”, na esperança de que lhe dêem também a sua. “Fez-me gostar ainda mais de mim própria. Estou a abraçar o meu eu de 11 anos que limpava as sapatilhas com uma escova de dentes quando estava stressada e que até hoje viveu com mil listas para não sentir que a vida se vai desmoronar”, insiste.

E termina: “Um brinde ao facto de nos conhecermos ainda mais ao longo da vida. E a amarmo-nos sempre. Nada na vida nos define, mas nos ajuda a crescer e nos tornar uma versão mais íntegra de nós mesmos.”

Nos comentários da publicação, os seguidores também partilham a sua experiência. “A coisa mais empoderadora mas debilitante de se ter. Ser hiperactivo por dentro, mas parecer calmo por fora, literalmente consumiu toda a minha vida”, escreve uma utilizadora. E outra elogia a abertura de Jessie J: “Companheira guerreira do POC! É cansativo. Mas também abre imenso os olhos. Fico muito contente por saber que já tem o diagnóstico.”