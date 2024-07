“It’s joever”: celebridades reagem com alívio à desistência de Biden de se recandidatar

O anúncio de Joe Biden de desistir de um segundo mandato era desejado, depois de terem surgido dúvidas sobre as suas capacidades, mas não era esperado neste domingo, e apanhou a maioria dos norte-americanos de surpresa. No entanto, as reacções não tardaram, com dezenas de celebridades do mundo cultural e artístico a manifestarem-se satisfeitas.

“Vamos fazer história!!! Finalmente!!!”, escreveu a comediante Kathy Griffin, de 63 anos, enaltecendo a decisão de Biden de ter dado o seu apoio a Kamala Harris para se apresentar às urnas pelo Partido Democrata. Uma posição partilhada por Cardi B. A rapper, de 59 anos, escreveu: “Vamos lá, eu disse-vos que a Kamala era suposto ser a candidata de 2024.”

Também a cantora Ariana Grande mostrou o seu apoio à actual vice-presidente numa história no Instagram e Lil Nas X comentou a publicação de Biden: “Uau, está mesmo ‘joever’”, numa brincadeira de palavras com o primeiro nome do Presidente, Joe, e a palavra “over”, de terminado/acabado.

AHAHAHAHA LETS GOOOOO I TOLD YALLL KAMALA WAS SUPPOSED TO BE THE 2024 candidate…..STOP FCKIN PLAYIN WITH ME !!!!!!! https://t.co/IAJO5yo79r — Cardi B (@iamcardib) July 21, 2024

Para lá do alívio manifestado, não faltaram vozes a enaltecer a carreira de Joe Biden, de 81 anos. Barbra Streisand escreveu que “ficará na história como um homem que alcançou feitos significativos no seu mandato de quatro anos”, sublinhando que a nação lhe deveria estar grata por “ter defendido a democracia”, enquanto o actor de Star Trek George Takei destacou que Biden “serviu admiravelmente a nação durante décadas, é um homem decente e honrado, um presidente de enorme sucesso e um patriota”.

Por seu turno, Mark Hamill, de Guerra das Estrelas, salientou que Biden “restaurou a honestidade, a dignidade e a integridade do cargo após quatro anos de mentiras, crimes, escândalos e caos”. E a actriz Uzo Aduba, a Suzanne ”Crazy Eyes” da série Orange Is the New Black (Netflix), agradeceu ao Presidente “pela sua liderança e pela sua vida de serviço”, uma posição partilhada pela actriz Jamie Lee Curtis — “O seu país agradece-lhe pelo seu serviço!” —, ou por Melissa Joan Hart, que destacou o facto de Biden “liderar com bondade, mudança e classe”. E Jon Stewart resumiu Joe Biden a uma única palavra: “Lenda.”

Mas muitos já apontam para o futuro, como o cineasta Spike Lee, 67, que destacou o facto de Kamala ser uma mulher negra. “Mais uma vez uma irmã vem ao resgate”, comentou o realizador de Malcolm X ao publicar uma imagem da vice-presidente. Já Mark Ruffalo, o Hulk da saga Os Vingadores, alertou para o facto de ser “hora de começar a agir”, declarando “não a Trump/Vance”, mas também “não à tomada religiosa cristã de direita do nosso país”. E explica: “Nada contra o cristianismo; só não deveria governar uma nação nascida da liberdade religiosa.”

No Instagram, o cantor John Legend manifestou-se “pronto para trabalhar para ajudar a unir a coligação pró-democracia para rejeitar o Projecto 2025 autoritário e opressivo de Trump e eleger Kamala Harris como nossa Presidente”. E concluiu: “Ela está pronta para esta luta e estou animado em ajudá-la de qualquer maneira que eu puder.”

Também o antigo presidente Barack Obama dedicou uma homenagem ao actual ocupante da Casa Branca: “Joe Biden tem sido um dos presidentes mais importantes da América, bem como um querido amigo e parceiro para mim. Hoje, também nos foi recordado — mais uma vez — que ele é um patriota do mais alto nível”, escreveu no X, o antigo Twitter.