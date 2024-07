É Uma Esplanada: um segredo no Chiado que é um projecto de integração social

À esplanada que lhe inspirou o nome dá-se logo por ela, a um canto do Largo Trindade Coelho, em Lisboa, zona de fronteira entre o Chiado e o Bairro Alto. Mas aquele que tem sido o seu principal desafio pode bem vir a tornar-se a grande virtude deste espaço da associação Crescer, que não é novo mas renasce agora com outro vigor e uma nova carta: de tão escondido, com acesso pelo interior do Museu de São Roque ou pela porta à direita da esplanada (e depois pela da esquerda), a sala interior e, sobretudo, o claustro do antigo convento prometem um bálsamo de tranquilidade a quem queira fugir do bulício turístico do centro da cidade.

