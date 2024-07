No Concurso de Fotografia Vinhos do Tejo vale tudo, do vinho à vinha

As inscrições para a terceira edição estão abertas até ao fim do mês de Agosto.

Da vinha ao vinho é o tema da terceira edição do Concurso de Fotografia Vinhos do Tejo, com inscrições abertas até 31 de Agosto.

O concurso tem como objectivo promover a região através dos olhos de apaixonados por fotografia e ao mesmo tempo pelo mundo dos vinhos.

A condição desta edição é que todas as fotografias estejam relacionadas com a região dos Vinhos do Tejo — sejam fotos de produtores, de vinhas e vinho, paisagem, vindimas, poda, floração, trabalhos na adega, provas, enoturismo, património, gastronomia, tradições, entre outros. "Com estas fotografias, a organização do evento pretende demonstrar, de forma sensorial, as muitas maravilhas que existem na região", escreve a organização.

As fotografias submetidas a concurso deverão ser originais e inéditas e cada participante deverá enviar até um máximo de seis fotografias (a cores ou a preto e branco).

A inscrição é gratuita e, para o efeito, deverá ser preenchida uma ficha de inscrição, que deve ser enviada por e-mail. Para o mesmo endereço deverão também seguir as imagens até dia 31 de Outubro.

O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis para consulta no site da Confraria. A data do evento de entrega dos diplomas e dos prémios (experiências Na Região do Tejo para duas pessoas) será efectuada na Gala Vinhos do Tejo 2025, local e data a anunciar posteriormente.

A iniciativa é promovida pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo, organizada pela Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo e em parceria com a Rota dos Vinhos do Tejo.