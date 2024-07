Ministério das Finanças: empréstimo à Inapa não dava garantias de “ressarcimento do Estado”

A Direcção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), a Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Sector Público Empresarial (UTAM) e a Parpública concluíram que a proposta feita pela Inapa para obter uma injecção de 12 milhões de euros, necessária para acudir a uma dívida de curto prazo da sua subsidiária alemã, “não reunia condições sólidas, nem demonstrava a viabilidade económica e financeira que garantisse o ressarcimento do Estado”.

A empresa de distribuição de papel anunciou no domingo à noite que a falta desse valor obrigará ao pedido de insolvência da unidade alemã e que o impacto desse pedido obrigará a uma situação semelhante para todo o grupo, que em Portugal emprega cerca de 200 pessoas.

“O Governo irá acompanhar o processo de insolvência”, disse ao PÚBLICO, o Ministério das Finanças. Segundo a mesma fonte, “o executivo tomou conhecimento da situação crítica em que se encontrava a Inapa” depois de a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) ter decidido suspender as acções da empresa, no passado dia 11 de Julho, quando a Inapa prorrogou por dez dias o reembolso de uma emissão de obrigações convertíveis.

Nessa ocasião, o executivo convocou a Parpública para uma reunião “onde lhe foi transmitido que a Inapa havia solicitado uma injecção de 12 milhões de euros no imediato, para fazer face a necessidades de tesouraria da sua participada na Alemanha, quando estaria já em análise um outro pedido de 15 milhões de euros para reestruturar a empresa”, explicou o Ministério liderado por Joaquim Miranda Sarmento.

“Considerando os pareceres negativos a este financiamento, que a Inapa não apresentou qualquer estratégia de recuperação, que a Parpública é detentora de 45% da Inapa, mas não é accionista maioritária, que a Inapa é uma empresa privada, não tendo uma actividade considerada como estratégica para a economia portuguesa, o Ministério das Finanças confirmou o parecer da Parpública de não avançar com as operações de financiamento solicitadas”, afirmou o Ministério.

Em declarações à Lusa, o ministro da Economia, Pedro Reis, reforçou a ideia da improbabilidade de o Estado vir a ser ressarcido, em caso de eventuais empréstimos à Inapa.

“Eu diria só, única e exclusivamente, uma coisa: é muito importante assegurar o cuidado e a protecção do dinheiro dos contribuintes cada vez que se tomam decisões em relação à reestruturação de empresas, em relação a apoios a empresas”, disse o ministro, à margem da reunião de arranque do Grupo de Trabalho para o Regulamento Europeu das Matérias-Primas Críticas, em Lisboa.

“Muitas vezes é mais fácil clamar por apoios públicos, mas muitas vezes é preciso ver o interesse público, avaliar bem onde é que ele está”, afirmou ainda Pedro Reis.

Além da Parpública, a Inapa tem ainda como accionistas o Novo Banco (6,55%) e a Nova Expressão (10,85%), empresa de planeamento de investimentos de publicidade. Quase 38% do capital está disperso em bolsa.

A principal actividade da Inapa é a distribuição de papel (quase 90% da facturação em 2023), mas a empresa tem igualmente negócios na distribuição de materiais de embalagem e de impressão para a indústria gráfica.